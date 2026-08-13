Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор для управління ударними БпЛА – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в середу, 12 серпня, завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки". Окрім того, у районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера". Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

В Генштабі наголосили, що робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань.