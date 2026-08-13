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Власюк про нові санкції партнерів проти РФ: Головне завдання зараз – не дати ворогу часу на адаптацію

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Власюк про нові санкції партнерів проти РФ: Головне завдання зараз – не дати ворогу часу на адаптацію

Радник президента України з санкційної політики Владислав Власюк подякував країнам-партнерам за ухвалення нових санкційних рішень проти РФ і наголосив при цьому на необхідності підготувати та вчасно накласти санкції на суб’єкти, які держава-агресор спробує використовувати для обходу раніше введених санкцій.

"Наше головне завдання зараз – не дати ворогу часу на адаптацію. Ми вже аналізуємо, куди саме росіяни намагатимуться перенести свої нові фінансові й логістичні ланцюжки, щоб оперативно надати партнерам матеріали для наступних санкційних пакетів", – сказав Власюк журналістам у четвер.

Він зазначив, що лише за останні кілька тижнів санкції проти РФ ввели Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія, а також Європейський Союз. Радник голови держави подякував їм за конструктивну співпрацю.

"Британія у новому пакеті розширила обмеження проти фінансового сектору та енергетики. Під санкції потрапив "Ozon Банк" (чий додаток уже вилучено з Google Play), а серед іноземних компаній – індійська Frion Ship Management LLP, яка сприяла передачі Росії газовоза Arctic Express. Крім цього, під обмеження потрапила низка інших банків, підприємств ВПК та суден "тіньового флоту", – розповів Власюк.

Паралельно, за його словами, ЄС запровадив персональні санкції проти керівників заводів, що виготовляють системи для ракет "Іскандер-М" та "Сармат", а Швейцарія внесла до списків топменеджмент компанії "Ростех" та Об’єднаної суднобудівної корпорації.

"Канада заблокувала діяльність виробника броньовиків Streit Group, чию техніку використовує Росгвардія, а Нова Зеландія у 36-му пакеті обмежила кіберструктури, причетні до депортації українських дітей, та суб’єктів з Ірану та КНДР, які надають підтримку Кремлю для продовження війни проти України", – повідомив Власюк.

#власюк_владислав #санкції_рф
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