Сибіга подякував Швейцарії за розширення санкцій проти РФ

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії щодо подальшого посилення свого санкційного режиму проти Росії у відповідь на агресію проти України, що триває.

"Це рішення демонструє, що війна агресії Росії повинна мати наслідки і що скоординований міжнародний тиск на агресора повинен продовжувати наростати. Кожен новий пакет санкцій ще більше обмежує здатність Росії фінансувати свою війну, підтримувати свій військово-промисловий комплекс та обходити чинні обмеження", – написав він у Х.

Очільник відомства подякував Швейцарії за принципову позицію, непохитну солідарність з Україною та постійну відданість дотриманню міжнародного права.

"Ми розраховуємо на всіх партнерів щодо підтримки та посилення санкційного тиску, доки Росія не припинить свою війну і не буде досягнуто всеосяжного та тривалого миру", – додав він.

Раніше Швейцарія додала до санкційного списку ще дев’ятьох людей та 45 організацій у межах обмежувальних заходів, запроваджених через війну Росії проти України. Нові обмеження набули чинності 11 серпня, повідомив Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

Згідно з рішенням, до додатка 8 санкційного переліку внесли дев’ятьох фізичних осіб та 45 організацій. Крім того, Швейцарія оновила інформацію щодо ще 11 осіб та організацій, які вже перебували у відповідних списках.

Серед осіб, яких Швейцарія вперше внесла до санкційного списку, є представники російського промислового та оборонного секторів. Зокрема, під обмеження потрапили виконавчий директор "Ростеха" Олег Євтушенко, колишній керівник Об’єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов, а також бізнесмен Тахір Гараєв.