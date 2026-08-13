Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Тіла 261 загиблого повернуто в Україну

1 хв читати
Додати як джерело
Тіла 261 загиблого повернуто в Україну

В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", – йдеться у повідомленні Коордштабу у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Окрема подяка особовому складу Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію", – зазначено у повідомленні.

#тіла_загиблих #коордштаб #захисники
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент Украї…

Читати
На Одещині ворожий БпЛА влучив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та його помічник – "Укрзалізниця"

На Одещині ворожий БпЛА влучив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та його помічник – "Укрзалізниця"

На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда, попередньо, загинули машиніст та його помічник, повідомила пресслужба "Укр…

Читати
СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила три військові кораблі та низку об'єктів у порту "Новоросійськ"

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила три військові кораблі та низку об'єктів у порту "Новоросійськ"

Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони уразила у порту "Новоросійськ" два носія "Калібрів" – фрегати "Адмирал Ессен" та "Адмира…

Читати
Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати