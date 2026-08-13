Естонія надасть EUR340 тис. на допомогу Україні у підготовці до зими

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення 340 000 євро, щоб допомогти українцям, які проживають поблизу лінії фронту, впоратися з пошкодженнями енергетичної інфраструктури, спричиненими постійними атаками Росії.

Як наголосили у МЗС, допомога Естонії допоможе сім’ям обігріти свої домівки та підготувати худобу до зими, покращити теплоізоляцію центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, а також придбати мобільні центри екстреної допомоги для українських рятувальників. Допомога буде надана давніми гуманітарними партнерами Міністерства закордонних справ: неурядовою організацією Mondo, Estonian Refugee Council та Estonian Rescue Association.

"Путін все ще сподівається, що атаки, холод і темрява зламають опір українців. Ми не допустимо цього. Внаслідок триваючої агресії Росії українці стикаються з черговою важкою воєнною зимою. З настанням холодів людям по всій країні доведеться боротися з перебоями з електроенергією та опаленням і турбуватися про те, як зігріти свої домівки", – наголосив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Ситуація особливо складна поблизу лінії фронту, де потреба в допомозі найбільша через бойові дії. Як естонці, ми дуже добре знаємо, що означає холодна зима. Саме тому ми спрямовуємо нашу допомогу насамперед туди, де вона найбільше потрібна – сім’ям, які намагаються справлятися у власних домівках, людям, змушеним покинути свої домівки через війну, та рятувальникам, які приходять на допомогу навіть у найскладніших обставинах", – додав Цахкна.

Естонія надає неурядовій організації Mondo 160 000 євро, щоб допомогти центрам розміщення для внутрішньо переміщених осіб поблизу лінії фронту в Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях підготуватися до зими. Тринадцять центрів будуть забезпечені опалювальним обладнанням та матеріалами, а два з них також пройдуть ремонт та покращення теплоізоляції. Завдяки підтримці Естонії приблизно 860 внутрішньо переміщених осіб – переважно люди похилого віку, люди з інвалідністю, жінки та діти – матимуть тепле житло цієї зими.

Estonian Refugee Council отримає 160 000 євро на підтримку сімей, які проживають поблизу лінії фронту в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Фінансування допоможе сім’ям обігріти свої домівки та покрити витрати на утримання худоби протягом зими, оскільки тваринництво є важливим джерелом засобів до існування для багатьох. Проєкт співфінансується Генеральним директоратом Європейського комітету з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO).

Estonian Rescue Association отримає 20 000 євро на закупівлю обладнання для двох мобільних пунктів екстреної допомоги для рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Мобільні пункти екстреної допомоги забезпечать людей у кризових зонах місцем, де вони можуть зігрітися, отримати доступ до електроенергії та, за необхідності, отримати психологічну підтримку.