Суха тепла погода збережеться в Україні 14-15 серпня

Суха комфортна погода збережеться в Україні найближчі два дні, температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті та на півдні близько 30°, повідомив Укргідрометцентр.

У п’ятницю, 14 серпня, в Україні без опадів, вітер північний, 3-8 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 32°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 24-29° .

У Києві у цей день без опадів, вітер північний, 3-8 м/с, Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 серпня найвища температура вдень була 37,1 в 2010р., найнижча вночі 8,1 в 1923р.

У суботу, 15 серпня, також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на Закарпатті 30-34°; на сході та північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°. У Києві 15 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.