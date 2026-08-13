Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПК "Газпром нефтехим Салават"

Сили оборони України у ніч проти 13 серпня уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" за 1300 км від кордону з Україною, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному комплексу "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават, Республіка Башкортостан, рф. На території підприємства зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні Генштабу в Телеграмі у четвер.

Зазначається, що "Газпром нефтехим Салават" – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Потужність переробки вуглеводневої сировини – до 10 млн т на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери. Задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії.