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Розкрито систему фіктивного працевлаштування у приватних ліцеях: за $10 тис. допомагали уникати мобілізації

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У Києві поліція викрила мережу фіктивного працевлаштування у приватних ліцеях: 25 осіб отримали підозри, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Військовозобов’язаних чоловіків оформлювали на посади вчителів, хоча фактично вони не працювали у ліцеях. За таке "працевлаштування" спершу сплачували $10 тис., а надалі – близько $700 щомісяця. Отримані довідки використовували для оформлення відстрочки від мобілізації", - йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у четвер.

Поліцейські задокументували щонайменше 20 випадків фіктивного працевлаштування. 11 серпня провели 53 обшуки у Києві та області, вилучили гроші, документацію, техніку, печатки та чорнові записи.

Затримано п’ятьох представників приватних ліцеїв. Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Ще понад 20 "педагогів" отримали підозри в ухиленні від призову під час мобілізації.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та осіб, які могли скористатися її "послугами". Досудове розслідування триває.

#київ #ухилянти #схема
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