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Зеленський про атаку пасажирського потяга: Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна

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Зеленський про атаку пасажирського потяга: Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна
Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти атакували локомотив пасажирського потяга реактивним дроном на Одещині, і той, хто керував дроном, не міг не знати, що "ціль абсолютно цивільна", зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Триста сорок людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Станом на зараз, на жаль, відомо, що машиніст і його помічник загинули від удару", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що вночі були зафіксовані влучання в 11 регіонах – понад 130 ударних дронів застосували росіяни.

"Щодня росіяни б’ють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", – наголосив президент.

#атака_рф #одеська_область #поїзд
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