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П'ятеро людей загинуло, 22 поранено на Херсонщині через російські обстріли минулої доби

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П'ятеро людей загинуло, 22 поранено на Херсонщині через російські обстріли минулої доби

Російські війська минулої доби вели вогонь по правобережжю Херсонщини з артилерії, били з тактичної авіації та БпЛА різних типів, зокрема, "Shahed", загинули п’ятеро цивільних, ще 2 людини зазнали поранень, повідомила поліція області у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що в Херсоні у мікрорайоні "Північний" через атаку FPV-дроном загинула 49-річна жінка та постраждав 23-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, вогнепальне осколкове поранення ноги. У Корабельному районі в результаті ударів дронами типу "FPV" двоє чоловіків загинуло, ще четверо людей отримали поранення. Особи загиблих нині встановлюються. 57-річний та 75-річний чоловіки, а також жінки віком 29 і 77 років дістали мінно-вибухові травми.

У Степанівці медична допомога знадобилася двом жінкам віком 44 та 69 років.

У Чорнобаївці постраждали п’ятеро місцевих жителів.

#херсонська_область #обстріли
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