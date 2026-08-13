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Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

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Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Щоночі відбуваються обстріли, а чотири-п’ять разів на місяць – масові атаки… Це жахливі ночі. Люди справді дуже героїчні й витривалі. Але вони втомилися", – розповів Зеленський.

За словами глави держави, якби США погодилися продати Україні хоча б 5% від своїх запасів перехоплювачів для систем Patriot, цього вистачило б для захисту цивільної інфраструктури та виживання країни під час зимового періоду. Натомість продаж 10% таких систем дозволив би повністю знищити балістичний потенціал ракетних атак РФ.

Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом перехватчиків у світі, спричиненим військовими діями на Близькому Сході. Зеленський зазначив, що щодня веде складні переговори та здійснює численні дзвінки союзникам у пошуках шляхів поповнення боєкомплекту. Також Україна розглядає можливість отримання ліцензії на власне виробництво ракет Patriot, проте це питання все ще залишається на стадії обговорення з американською стороною та виробниками.

#балістика #перехоплювачі #дефіцит
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