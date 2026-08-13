Польща може передати Україні нову партію ракет Patriot – Міноборони

Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет Patriot, питання вирішиться протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі RMF FM.

"Це рішення завжди має прийматися в контексті безпеки поляків, і всі аргументи мають бути зважені", – наголосила Собковяк-Чарнецька. Вона додала, що рішення може бути прийняте найближчими днями, і що переговори тривають як з НАТО, так і зі Сполученими Штатами, йдеться у повідомленні мовника на сайті у четвер.

Заступниця міністра оборони додала, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет.

"Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", – сказала Собковяк-Чарнецька.

На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла: "Гадаю, це питання найближчих днів".

У липні Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кілька місяців тому Польща передала Україні ракети PAC-3, призначені для систем Patriot. Прем’єр-міністр Дональд Туск тоді повідомив, що йшлося про п’ять ракет. Як повідомлялося, Туск після інциденту з падінням ракети в Польщі анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.