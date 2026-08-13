Пасажирів з поїзда, атакованого ворогом на Одещині, евакуйовано з місця події – ОВА

Людей з поїзда, атакованого вранці безпілотником, через що загинули машиніст та його помічник, наразі евакуйовано з місця події, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі"", – написав він у Телеграмі у четвер.

Кіпер зазначив, що в поїзді перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей, та поїздні бригади.

"Дякую Одеській міській та Березівській районній військовим адміністраціям, ГУ ДСНС, ГУ НП в Одеській області та іншим службам за злагоджену та професійну роботу", – зазначив Кіпер.

На місці події продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ.