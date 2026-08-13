Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Пасажирів з поїзда, атакованого ворогом на Одещині, евакуйовано з місця події – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Пасажирів з поїзда, атакованого ворогом на Одещині, евакуйовано з місця події – ОВА
Фото: Одеська ОВА

Людей з поїзда, атакованого вранці безпілотником, через що загинули машиніст та його помічник, наразі евакуйовано з місця події, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі"", – написав він у Телеграмі у четвер.

Кіпер зазначив, що в поїзді перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей, та поїздні бригади.

"Дякую Одеській міській та Березівській районній військовим адміністраціям, ГУ ДСНС, ГУ НП в Одеській області та іншим службам за злагоджену та професійну роботу", – зазначив Кіпер.

На місці події продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ.

#пасажири #одеська_область #евакуація #поїзд
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент Украї…

Читати
На Одещині ворожий БпЛА влучив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та його помічник – "Укрзалізниця"

На Одещині ворожий БпЛА влучив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та його помічник – "Укрзалізниця"

На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда, попередньо, загинули машиніст та його помічник, повідомила пресслужба "Укр…

Читати
СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила три військові кораблі та низку об'єктів у порту "Новоросійськ"

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила три військові кораблі та низку об'єктів у порту "Новоросійськ"

Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони уразила у порту "Новоросійськ" два носія "Калібрів" – фрегати "Адмирал Ессен" та "Адмира…

Читати
Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати