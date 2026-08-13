Зі зрубаних дерев на Теремках зроблять лави, альтанки та урни для сміття – "Київзеленбуд"

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" розповіло про подальшу долю деревини з паркової ділянки на Теремках в Голосіївському районі Києва, де планується будівництво гілки тепломережі.

"Зрада відміняється! Ви запитуєте – ми відповідаємо! Куди поділи деревину з ділянки на Теремках? Вона зберігається на майданчику КП УЗН Голосіївського району. Стовбур кожного дерева розмічений, усі вони складені в кількох місцях на виробничій базі КП УЗН. Уся деревина обліковується. Наприкінці кожного місяця спеціальна комісія перевіряє її наявність і використання", – йдеться в повідомленні підприємства.

Там зазначили, що у подальшому на власній пилорамі з деревини виготовлять вуличні меблі – лави, альтанки та урни для сміття, а з невеликих гілок створять мульчу для підсипання саджанців.

В свою чергу, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що наразі жодного продажу деревини не планується – принаймні до того часу, поки всі питання навколо проєкту не отримають остаточного вирішення.

"За проєктом для прокладання теплотраси передбачалося видалення 397 дерев. Найбільше – ясена звичайного (93 дерева) та груші звичайної (83 дерева). Дубів планували видалити 56, фактично на сьогодні зрізано 31 дерево. Також серед запланованих до видалення – 12 сухостійних та 63 аварійні дерева", – розповів він.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Активісти і місцеві жителі виступили проти вирубки дерев у парку в Голосіївському районі для будівництва гілки тепломережі.

В КМДА роз’яснили, що йдеться про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території. Зокрема, в.о.першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявляв, що будівництво гілки тепломережі під вул. Теремківською в Голосіївському районі столиці є технічно неможливим, через що місто пішло на вирубку дерев.

11 серпня мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.