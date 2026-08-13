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Два населених пункти Запорізької області залишились без світла через обстріли

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Два населених пункти Запорізької області залишились без світла через обстріли

Внаслідок російських ударів знеструмлені Кушугум та Михайлівка (Запорізька обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог продовжує атакувати енергооб’єкти у Запорізький області. Через атаки без електроенергії знову мешканці Кушугума. Бригади обленерго розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, також знеструмлена Михайлівка. Енергетики намагатимуться якнайшвидше відновити електропостачання цього населеного пункту.

#знеструмлення #запорізька_область
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