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Двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень на Донеччині за минулу добу

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Двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень на Донеччині за минулу добу
Фото: Нацполіція

Двоє цивільних загинули, ще семеро зазнали поранень через ворожі обстріли Донецької області, повідомила Національна поліція.

"12 серпня поліція зафіксувала 1 246 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що у Краматорську внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна – травмована. Поранення також отримали цивільні у Дружківці, Слов’янську, Іверському, Малотаранівці та Семенівці.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків. Найбільше руйнувань зафіксовано в Краматорську, Іверському та Малотаранівці.

Крім того, вночі Росія знову атакувала Краматорськ – пошкоджено багатоквартирний будинок і нежитлові приміщення.

#донецька_область #обстріли
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