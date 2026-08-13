Двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень на Донеччині за минулу добу

Двоє цивільних загинули, ще семеро зазнали поранень через ворожі обстріли Донецької області, повідомила Національна поліція.

"12 серпня поліція зафіксувала 1 246 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що у Краматорську внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна – травмована. Поранення також отримали цивільні у Дружківці, Слов’янську, Іверському, Малотаранівці та Семенівці.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків. Найбільше руйнувань зафіксовано в Краматорську, Іверському та Малотаранівці.

Крім того, вночі Росія знову атакувала Краматорськ – пошкоджено багатоквартирний будинок і нежитлові приміщення.