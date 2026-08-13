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СБУ: затримано ще двох коригувальників із агентурної групи ФСБ, які наводили удари по Дніпру

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СБУ: затримано ще двох коригувальників із агентурної групи ФСБ, які наводили удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох учасників агентурної групи ФСБ, яка займалася коригуванням ворожих обстрілів по Дніпру.

"Ними виявилися мати і брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні цього року. Як з’ясувало розслідування, саме вона залучила до співпраці з ворогом своїх близьких, які у подальшому допомагали їй відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких рф готувала комбіновані удари", – інформує спецслужба у телеграмі в четвер.

Фігуранти з цією метою обходили периметр режимних об’єктів та позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на гугл-картах, збирали дані про місця та наслідки ворожих "прильотів" для підготовки нових або коригування повторних обстрілів обласного центру.

Після викриття зловмисниці її матір та брат спочатку "залягли на дно", але згодом вийшли на куратора з РФ, щоб продовжити "справу" затриманої агентки, зазначає СБУ.

Співробітники СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність її спільників і затримали їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, за допомогою яких вони збирали агентурні дані та координували свої дії з фсб.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#сбу #коригувальники_вогню
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