Україна жодного разу не отримала повних списків усіх громадян, які потрапили у полон, – Коордштаб у відповідь на заяви омбудсмана РФ

Україна жодного разу не отримала від російської сторони повних і вичерпних списків усіх громадян, а також громадян інших країн, які боронили українську землю і були взяті в полон ворогом, заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Російська Омбудсман Лантратова оприлюднила списки наших людей у полоні, яких країна-агресорка начебто готова обміняти і вкотре звинувачує українську сторону в небажанні це робити. Ворог, як і в попередні роки, маніпулює списками полонених, декларує готовність до обмінів на словах, але на ділі робить усе для затягування процесу. – йдеться у повідомленні Коордштабу у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що російська сторона не погоджується створювати змішані медичні комісії, члени яких мали б доступ до місць утримання полонених, а також традиційно ігнорує пропозиції справді великого обміну за формулою "всіх на всіх".

"Україна жодного разу не отримала від російської сторони повних і вичерпних списків усіх наших громадян (цивільних та військових), а також усіх громадян інших країн, які боронили нашу землю і були взяті в полон ворогом. Координаційний штаб завдяки системній аналітичній роботі зібрав відомості про близько 200 місць утримання наших людей у неволі. Це тюрми, колонії, нелегальні "підвали" як на території рф, так і на тимчасово окупованій території України", – наголошують у Коордштабі.

Для порівняння: в Україні діють п’ять спеціальних таборів, де побут полонених організований згідно з Третьою Женевською конвенцією, а доступ міжнародних гуманітарних організацій здійснюється регулярно.

В Коордштабі заявляють, що жодне з місць утримання в РФ не пристосоване до перебування там полонених. Там морять холодом, голодом, не надають належної медичної допомоги, знущаються та катують. "Тому будь-які звинувачення, які звучать з вуст російських посадовців, виглядають, м’яко кажучи, непереконливо і маніпулятивно. Ми ведемо перемовини з єдиною метою: знайти та повернути кожного і кожну", – заявили у Коордштабі.

"Координаційний штаб проводить важку системну роботу з організації наступних обмінів. Кожен обмін для нас – це фактичний порятунок наших людей від знущань та фізичної загрози життю, і ми як ніхто зацікавлені в тому, щоби ці обміни відбувалися регулярно, а наші люди поверталися в якомога більшій кількості. Натомість знаючи, що їхнім полоненим в Україні нічого не загрожує, російська сторона не поспішає їх забирати. А українських полонених цинічно використовує як важіль впливу на їхні родини. Лише готовність російської сторони провести обмін, а не виставляти ті чи інші списки, може говорити про бажання справді повертати своїх, а не гратися у пропаганду", – наголошується у повідомленні інституції.