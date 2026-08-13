Петиція до Кабміну про збереження відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом зберегти відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 серпня і станом на 13 серпня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Просимо не ініціювати, не підтримувати та не погоджувати законодавчі зміни, спрямовані на скасування або звуження права на відстрочку від призову під час мобілізації для жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років", – йдеться у петиції.

На думку автора петиції, скасування такої відстрочки може поставити багатодітні сім’ї у вкрай складне становище.

"У багатьох родинах один із батьків забезпечує основну частину доходу, займається вихованням дітей, їхнім лікуванням, навчанням і щоденним доглядом. Втрата можливості виконувати ці обов’язки може безпосередньо вплинути на добробут, безпеку та належне утримання неповнолітніх дітей", – додав він.

У зв’язку з цим автор закликає: не ініціювати та не підтримувати скасування або звуження права на відстрочку для осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; у разі надходження пропозицій щодо скасування зазначеної відстрочки враховувати найкращі інтереси дітей, соціальні наслідки для багатодітних сімей та необхідність державного захисту сім’ї, дитинства, материнства і батьківства; не допускати ухвалення рішень, унаслідок яких троє і більше неповнолітніх дітей можуть залишитися без належного утримання та підтримки одного з батьків.

Раніше на сайті уряду України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку для чоловіків, у яких перебувають на утриманні троє і більше дітей. Наразі вона набрала трохи більше 10 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Обговорення даної петиції набуло значного розголосу в соціальних мережах.

В свою чергу, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук заявив, що скасування відстрочки для багатодітних батьків не буде.

"Це можливо зробити тільки змінами до закону "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку". Ці зміни ніколи не пройдуть через зал парламенту. Петиція або грає на руку росії, або є безпосередньо російською іпсо. Бо, знову розколює українців, давить на болючу тему мобілізації, а саме інформаційне поле спонукає такі сім’ї якомога швидше виїзжати з України, поки "зміни", яких не буде не запрацювали", – написав він в мережі Threads.