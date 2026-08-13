На Одещині ворожий БпЛА влучив у пасажирський поїзд, загинули машиніст та його помічник – "Укрзалізниця"

На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда, попередньо, загинули машиніст та його помічник, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні маємо страшну новину для залізничної родини. Реактивний шахед вдарив по пасажирському поїзду на Одещині. За попередньою інформацією, удар забрав життя двох наших колег – машиніста та його помічника. Наразі триває з’ясування всіх обставин", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці у четвер.

Повідомляється, що попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає.

"Наші колеги до останнього виконували свою роботу й робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали. Схиляємо голови перед відданістю наших колег та зберігаємо пам’ять про них. Ми поруч із їхніми близькими та зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час", – йдеться у повідомленні.