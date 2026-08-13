Ворог обстріляв Херсонщину, троє загиблих і 19 постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого троє загиблих і 19 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 19 – дістали поранення", – написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Станіслав, Олександрівка, Костирка, Дар'ївка, Високе, Нововоскресенське, Степанівка, Чорнобаївка, Червоне, Новорайськ, Золота Балка, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Антонівка, Велетенське, Садове, Микільське, Милове, Михайлівка, Ольгівка, Осокорівка, Томина Балка, Тягинка, Чарівне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

Між тим, в середу зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.