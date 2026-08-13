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Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і четверо поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і четверо поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська упродовж доби завдали більше 900 ударів по 52 населеним пунктам Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Таврійському, Самійлівці, Юліївці, Горлицькому, Вільному, Новоіванівці, Вікторівці, Червоному Яру, Омельнику, Червоній Криниці, Єгорівці, Микільському, Василівському, Новопавлівці, Зеленій Долині.

За його словами, 698 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Тернувате, Розумівку, Новояковлівку, Веселянку, Річне, Горлицьке, Українку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Чарівне, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Воздвижівку, Рівне, Придорожнє, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Новоселівку, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Микільське.

Також 245 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Преображенці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Святопетрівці, Новоселівці.

Крім того, надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Згодом Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки на Запорізький район постраждав 65-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Також російські керовані авіабомби ударили по Новоіванівці. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

 

 

#запорізька #обстріл
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