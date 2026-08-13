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У Чернігівській області внаслідок падіння ворожих БпЛА постраждала 10-річна дитина, виникли пожежі

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У Чернігівській області внаслідок падіння ворожих БпЛА постраждала 10-річна дитина, виникли пожежі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок падіння ворожих безпілотників постраждала 10-річна дитина в Чернігівській області, також виникли пожежі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чернігівщина: через атаки росіян постраждала дитина, виникли пожежі", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих БпЛА загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес.

У Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

 

#постраждалі #чернігівська_область #обстріли
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