У Чернігівській області внаслідок падіння ворожих БпЛА постраждала 10-річна дитина, виникли пожежі

Унаслідок падіння ворожих безпілотників постраждала 10-річна дитина в Чернігівській області, також виникли пожежі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чернігівщина: через атаки росіян постраждала дитина, виникли пожежі", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих БпЛА загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес.

У Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.