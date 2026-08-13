РФ атакувала Чернігів реактивними БпЛА, пошкоджено гаражі та території трьох підприємств

Російські війська атакували реактивними безпілотниками Чернігів, внаслідок чого пошкоджено кілька гаражів автокооперативу і території трьох підприємств, повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

"13 серпня збройні сили рф атакували Чернігів реактивними безпілотниками", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Повідомляється, що внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання в автокооператив. Пошкоджено кілька гаражів. Також під ранок ворог повторно завдав ударів по місту. Під прицілом опинилися території двох підприємств.

За попередньою інформацією, цієї ночі, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Між тим, пізніше у пресслужбі міськради зазначили, що ворог атакував ще одне підприємство міста. Інформація щодо наслідків атаки та можливих постраждалих уточнюється.