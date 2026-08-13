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ППО України збила 111 зі 133 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 15 локаціях

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ППО України збила 111 зі 133 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 111 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 15 локаціях та ще на 16 – падіння уламків, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 13 серпня (з 18:00 12 серпня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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