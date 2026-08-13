РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками і артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, в Кам'янському районі під ударом була Криничанська громада. Пошкоджено автомобілі. Постраждали троє людей. 34-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Ще двоє чоловіків 37 та 45 років лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені автівки, гараж. Постраждали двоє чоловіків 22 і 36 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлограді понівечена інфраструктура, зайнялася пожежа.