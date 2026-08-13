Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 480 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, три танка, 51 артсистему, три бронемашини, 1634 БПЛА, а також 480 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 склали особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб, танків – 12 262 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 130 (+3) од, артилерійських систем – 47 824 (+51) од, РСЗВ – 2 023 (+1) од, засоби ППО – 1 562 (+1) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 457 973 (+1 634) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474) од, спеціальна техніка – 4 522 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.