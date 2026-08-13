13 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 серпня відзначають Всесвітній день шульги, Міжнародний день вовка.

День Незалежності ЦАР.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Максима Сповідника.

День 1631 Російська агресія - Day 1631 Russian aggression

Всесвітній день шульги

13 серпня у всьому світі відзначається Всесвітній день шульги, або Міжнародний день шульг. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Саме такі люди ініціювали впровадження цього свята, щоб привернути увагу оточуючих до своєї особливості. Ще одна мета свята – спонукати виробників товарів створювати товари, які б були зручними у використанні для шульг.

Міжнародний день вовка

13 серпня світ відзначає Міжнародний день вовка — день, покликаний вшанувати роль вовків у природі, розвіяти міфи про "страшного хижака" й звернути увагу на сучасні виклики збереження цього надзвичайного виду. Міжнародний день вовка — свято хижака, що рятує екосистеми.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Павла Олексійовича Наливкіна (1876-1965), українського лікаря-хірурга, який одним із перших ввів у хірургічну практику місцеву анестезію, наркоз із ендотрахеальною інтубацією та штучною вентиляцією легень, одного з зачинателів використання хірургічних методів лікування туберкульозу легень в Україні;

135 років від дня народження Петра (Петара) Андрійовича Митропана (1891-1988), сербського та українського літературознавця, критика, мовознавця, перекладача;

100 років від дня народження Івана Івановича Ваната (1926-2015), українського історика, педагога, культурно-освітнього діяча (Словаччина);

90 років від дня народження Івана Васильовича Сергієнка (1936-2025), українського вченого в галузі кібернетики;

70 років від дня народження Девіда Карда (1956), канадського та американського економіста, лауреата Нобелівської премії у галузі економіки (1921).

Ще цього дня:

1905 - У Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією;

1907 - У Нью-Йорку з'явилися перші таксі;

1912 - Французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку;

1913 - У Шеффілді виплавлено першу неіржавну сталь;

1917 - У Каталонії почалося повстання сепаратистів;

1918 - Уряд Великої Британії визнав чехів як "союзну націю";

1923 - Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини;

1932 - У Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувано короткохвильове радіо;

1940 - Перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об'єкти та міста. Початок Битви за Британію;

1941 - У Канаді створено жіночий армійський корпус;

1942 - Прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі";

1945 - Всесвітній сіоністський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в'їзд до Палестини мільйона євреїв;

1952 - Німеччина і Японія увійшли до складу Міжнародного валютного фонду;

1961 - Німецька Демократична Республіка закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінської стіни - одного з найбільш відомих символів "холодної війни";

1964 - Відбулася остання смертна кара у Великій Британії;

1966 - Заборона міні-спідниць у Тунісі;

1997 - Уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону зі США;

2004 - Створено перший подкаст;

2014 - Звільнення українськими силами АТО н. п. Хрящувате та завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Церковне свято

Преподобного Максима Сповідника

Максим Сповідник - християнський монах, богослов і філософ, відомий непримиренною боротьбою проти єресей.

Захисник і виразник христологічної доктрини діофелітства - вчення про дві природні волі у Христі.

Максим Сповідник прославлений у лику преподобних і в лику сповідників у Православній церкві і в лику святих Римо-католицької церкви. Папа римський Бенедикт XVI, коли цитував визначення Максимом любові до Бога як такої, що виявляється винятково у відповідальності за іншу людину, назвав Максима "великим Вчителем Церкви", хоча в католицизмі преподобний Максим не входить до списку вчителів Церкви. Його пам'ять православна церква звершує 13 серпня. У грецьких прологах йдеться, що у цей день його мощі були перенесені до Константинополя.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.

З прикмет цього дня:

Холодний ранок і туман — до теплої та сонячної погоди вдень. Якщо журавлі почали збиратися в ключі та відлітати — скоро настане осіння прохолода. Дощ у цей день віщує, що така ж погода протримається ще кілька днів. Рясна ранкова роса — на гарний урожай озимих. Листя на деревах почало жовтіти — осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчі два дні дощів в Україні не буде, стане прохолодніше, вночі 8-13°