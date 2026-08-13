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США скасували 600 віз для боротьби з "пологовим туризмом" – Рубіо

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Державний департамент США скасував 600 виданих іноземцям віз у різних країнах світу для боротьби з "пологовим туризмом", повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Складні мережі пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів – навчають іноземців обходити візову систему США, організовують подорожі та житло та, навіть підробляють документи, і все це для того, щоб іноземні громадяни могли отримати громадянство для своїх дітей", – написав Рубіо у соцмережі X.

За його словами, державний департамент США створив робочу групу з протидії "пологовому туризму", що перевіряє діяльність власників віз, ліквідовує незаконні мережі та припиняє це "грубе порушення законів країни".

Лише за один місяць Робоча група з запобігання пологовому туризму вжила заходів для скасування понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу та продовжуватиме захищати нашу країну від цих зловживань.

"Державний департамент використовуватиме усі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму та захисту цілісності громадянства США", – йдеться у дописі.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2087539887926837424

#пологовий #туризм #візи #сша
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