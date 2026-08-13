Українці подали позов у США проти Ubiquiti через використання її технологій російськими військовими

Українські цивільні та родичі загиблих подали до федерального суду США позов проти американської технологічної компанії Ubiquiti, звинувативши її у сприянні роботі російської військової мережі зв'язку, яку, за твердженням позивачів, використовують для атак на цивільних в Україні.

У поданому до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка позові, стверджується, що радіомости Ubiquiti та технологія airMAX використовуються російськими військовими для забезпечення зв'язку між операторами дронів, розвідувальними підрозділами, командуванням та ударними групами.

За твердженням позивачів, обладнання компанії забезпечує передачу відео з безпілотників у режимі реального часу та координацію ударів у межах приблизно 100-кілометрової "зони знищення", яку російські оператори дронів перетворили на "людське сафарі".

У позові також стверджується, що Ubiquiti неодноразово попереджали про контрабандне постачання її обладнання до Росії та використання російськими військовими в Україні. Позивачі посилаються, зокрема, на дані про імпорт, публічні повідомлення та матеріали з поля бою.

Джерело: https://www.prnewswire.com/news-releases/dicello-levitt-files-lawsuit-against-us-tech-company-ubiquiti-for-allegedly-supplying-russias-human-safari-drone-kill-zone-in-ukraine-302848820.html