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Калашник: 56 тыс. дітей у 49 громадах прифронтових регіонів потребують 840 мобільних укриттів

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У шести прикордонних і прифронтових регіонах 56 тис. дітей продовжують очне або змішане навчання, для їхньої безпеки необхідно встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення та переміщення дітей, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Завдання – максимально швидко забезпечити їх закупівлю та встановлення", – написав він у телеграмі.

Калашник також відзначив потребу у реальній готовності системи цивільного захисту. За його словами, регіони мають актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування на надзвичайні ситуації.

Крім того, Калашник відзначив необхідність стабільного водопостачання в умовах воєнних ризиків.

"Посилюємо моніторинг, перевіряємо готовність резервних джерел, збільшуємо їх кількість, зокрема для всіх об'єктів критичної інфраструктури", – зазначив він.

"По кожному питанню визначили конкретні подальші кроки з відповідальними та строками їх виконання. Результат цієї роботи лишається на контролі до конкретного врегулювання", – підсумував міністр.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/11080?fbclid=IwY2xjawTplMlwZG9mA2V4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkATAAAR4_xYdItPbUuU_sDVMVT-NtAufp8OR4avBncYy8jC7377pXIfb8avOoD--BAQ_aem_FsCsVdgtJg4MfgajgQQXsQ

#укриття #калашник #мобільні
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