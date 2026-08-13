Хмара про операцію в Новоросійську: Україна знищуватиме інфраструктуру, паливно-енергетичні об'єкти та логістику РФ, щоб "вимкнути" її військову машину

Українські військові вимкнуть російську військову машину – знищать інфраструктуру, об'єкти паливно-енергетичного комплексу, флот, логістику тощо, заявив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара.

"Ми вимкнемо російську військову машину – знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України", – цитує його слова Міністерство оборони України у телеграм-каналі.

Хмара повідомив, що українська операція по Новоросійську стала унікальною: комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами та морськими безпілотниками.

"Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони. Дякую воїнам за точність. Дякую виробникам української зброї за рішення, які дають Україні більше можливостей бити ворога у глибині", – зазначив т. в.о. міністра оборони.

Він заявив, що посилення дипстрайків по Росії є одним із ключових пріоритетів у роботі.

"Разом із головнокомандувачем Драпатим, генеральним штабом, СБС, СБУ, іншими складовими Сил оборони та виробниками будемо нарощувати цей тиск", – запевнив Хмара.

Очільник МОУ нагадав, що у середу, 12 серпня, на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського були визначені подальші спільні кроки.

"Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари – точнішими. Росія буде палати. Працюємо на виконання завдання президента – примусити Росію до справедливого миру. Слава Україні", – зазначив він.