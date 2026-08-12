Речниця Білого дому Лівітт наприкінці серпня залишить посаду та буде однієї з головних зовнішніх радниць

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Наша чудова прес-секретарка Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Каролін Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, рішення, яке я повністю розумію та поважаю!", – написав він у соцмережі Truth Social.

Він додав, що Лівітт буде однією з головних зовнішніх радниць та впливовим голосом у Республіканській партії.

"Поки ми працюємо над тим, щоб кинути виклик історії та остаточно виграти проміжні вибори. Каролін була справжнім лідером у Білому домі та виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та волю з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання 2024 року", – зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117084211457388624