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Речниця Білого дому Лівітт наприкінці серпня залишить посаду та буде однієї з головних зовнішніх радниць

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Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Наша чудова прес-секретарка Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Каролін Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, рішення, яке я повністю розумію та поважаю!", – написав він у соцмережі Truth Social.

Він додав, що Лівітт буде однією з головних зовнішніх радниць та впливовим голосом у Республіканській партії.

"Поки ми працюємо над тим, щоб кинути виклик історії та остаточно виграти проміжні вибори. Каролін була справжнім лідером у Білому домі та виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та волю з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання 2024 року", – зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117084211457388624

#речниця #трамп #звільнення #сша
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