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Повітряні Сили більше не повідомлятимуть про кількість запущених та знищених балістичних ракет – речник

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Повітряні Сили більше не повідомлятимуть про кількість запущених та знищених балістичних ракет – речник

Військове керівництво вирішило обмежити в ранкових зведеннях інформування щодо кількості ворожої балістики під час масованих атак, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей", – написав він у Facebook.

Разом з тим, за словами речника, Повітряні Сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи. Зокрема, в режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово.

Також зберігається формат ранкових повідомлень по результатах бойової роботи за ніч.

Крім того, управління комунікацій командування Повітряних Сил надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога.

 

#балістика #інформування #ігнат
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