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Драпатий відсторонив керівника Закарпатського ОТЦК та СП – омбудсман

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Керівника Закарпатського ОТЦК та СП відсторонили з посади після заяв про порушення прав людини та корупційні ризики у роботі центру, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Недоторканих немає. За рішенням головнокомандувача керівника Закарпатського ОТЦК та СП відсторонено з посади! Сьогодні маємо конкретний результат: наказ про відсторонення керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Це саме той випадок, коли сигнал про проблему не залишився без реакції – на нього було ухвалено конкретне рішення", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Омбудсман зазначив, що вже неодноразово фіксувалися порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема в діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП, про що говорили публічно, направляли офіційні реагування та вимагали припинити порушення.

"Але замість того, щоб виправити проблему, вирішили боротися з тими, хто на неї вказував. Спочатку – спроби замовчати виявлені факти. Коли це не спрацювало – інформаційний тиск і навіть наміри сфабрикувати кримінальні провадження проти моїх співробітників, які ці порушення виявляли. Але це не спрацювало", – розповів він.

Лубінець вважає це питання значно ширшим за одну кадрову зміну і чому ситуація взагалі стала можливою.

"Це наслідок не одного дня і не дій однієї людини. Коли роками немає належного контролю, а на системні проблеми не реагують, формується відчуття безкарності. Саме це, на моє переконання, і сталося на Закарпатті. І тут не можна оминути бездіяльність колишнього керівництва Міністерства оборони України, яке мало значно раніше реагувати на проблеми в системі ТЦК та СП", – наголосив він.

Омбудсман окремо подякував головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому за чітку позицію та реагування.

"Саме так працює система: ми виявляємо проблему – відповідальні органи її усувають. Без замовчування, затягування чи спроб перевести відповідальність на тих, хто про проблему говорить. Лише така взаємодія дає реальний результат і гарантує, що права людини будуть дотримуватися!", – вважає Лубінець.

Як повідомлялося, Оперативне командування "Захід" заявило про готовність перевірити всі обставини щодо діяльності окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпатської області та надати компетентним органам необхідні матеріали.

 

#тцк #драпатий #закарпаття
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