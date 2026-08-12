Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо результатів ударів по Новоросійську

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовим керівництвом країни та заслухав детальну доповідь за результатами бойової роботи та виконання завдань на передовій.

"Була доповідь за результатами сьогоднішньої нашої операції щодо Новоросійська. Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що це перший випадок, коли в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай".

Він також зазначив, що серед результатів операції – ураження кораблів російського флоту, які ховалися в бухті Новоросійська.

"Зокрема, за перевіреними даними, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна. Є ураження й інших російських об'єктів, що працювали на фінансування війни. Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити", – розповів президент.

"Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності. Сьогодні разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками Служби безпеки України визначили пріоритети на найближчий час", – резюмував він.