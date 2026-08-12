Президент відзначив важливість створення повноцінного простору для життя молоді в Україні

У День молоді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Дія".

"Сьогодні у нашій державі відзначається День молоді. Звісно, для всіх нас безпека – перший пріоритет. Але повинна бути й абсолютно конкретна, чітка робота уряду для підтримки всіх нормальних форм суспільного життя в Україні, щоб українські родини, наші люди, наша молодь, наші діти мали нормальний і, наскільки це можливо, повноцінний простір для життя в Україні", – прокоментував Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що зараз оновлений уряд України готує програму дій Кабінету міністрів, і розраховує, що увага цивільним компонентам життя, і зокрема молодіжній політиці, буде в програмі уряду достатньою.

"Ми всі розуміємо глибину цього завдання. Це не просто про щось, що держава може дати, або про щось, що людина може зробити самостійно чи у співпраці у своїй громаді чи з державою. Це значно більше. Це про причини, щоб залишатися в Україні, жити в Україні, планувати життя своє та своєї родини в Україні й знати, що Україна буде дбати про тебе й твою родину, про твоє майбутнє", – наголосив президент.