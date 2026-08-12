Рівень води в Рейні впав до нового мінімуму на тлі чергової хвилі спеки в Європі

Німецькі компанії повідомляють про проблеми, що зростають, спричинені тривалим зниженням рівня води в річці Рейн до рекордно низьких значень, повідомляє агентство Reuters.

Федеральне управління водних шляхів та судноплавства (WSV) у середу повідомило про різке зниження рівня води в Рейні на тлі чергової хвилі спеки в Європі, що призвело до застрягання вантажних суден.

Судноплавна глибина у вузькому місці поблизу міста Кобленц становила 12 сантиметрів, що нижче за попередній мінімальний рівень у 25 см, зареєстрований у 2018 році. Глибина річки приблизно на 1 метр перевищує судноплавну глибину.

Вантажі доводиться розподіляти між суднами, щоб запобігти їх сіданню на мілину, і, за словами трейдерів, рейси на північних ділянках річки часто виконуються із завантаженням лише на 20%.

Виробники хімічної продукції, комунальні підприємства, металургійні компанії та постачальники сільськогосподарської продукції попереджають про зростання витрат, транспортні затори та скорочення виробництва.

Транспортно-логістична компанія RheinCargo повідомила, що організовує додаткові залізничні перевезення сировини для дуйсбурзького сталеливарного заводу Huettenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HGK), що входить до групи Salzgitter.

"За звичайних умов HGK перевозить близько 24 тис. тонн вугілля та руди на добу з Роттердама до Дуйсбурга, – заявили представники компанії. – Проте, через нинішній низький рівень води наразі можна перевозити лише близько 14,5 тис. тонн внутрішніми водними шляхами".

RheinCargo, що входить до складу HGK, спочатку здійснюватиме три рейси на тиждень між Роттердамом і Дуйсбургом до кінця вересня, одночасно кожен поїзд перевозитиме близько 2 тис. тонн вугілля для металургійного заводу.

Хімічна компанія Covestro заявила, що не може повністю компенсувати перевезення річковим транспортом, попри перерозподіл вантажів на автомобільний та залізничний транспорт там, де це можливо. Компанія оголосила форс-мажор щодо поліефірних поліолів, які випускаються на заводі в Дормагені та використовуються у матрацах і теплоізоляції холодильників.

Виробництво на підприємстві Marl іншого хімічного виробника Evonik ускладнено через скорочення обсягів поставок, повідомила компанія, без уточнення подробиць.

Рейн є однією з головних артерій Європи для транспортування зерна, палива, мінералів та промислових товарів, але його обміління дедалі частіше стає проблемою для компаній, які не мають альтернативних маршрутів поставок.

"Тривожні сигнали лунають голосно: вкрай низький рівень води дедалі більше ставить логістику та ланцюги поставок на межу можливостей", – заявив агентству голова німецької асоціації хімічної промисловості VCI Вольфганг Гроссе Ентруп.

Uniper зазначає зниження виробництва електроенергії на гідроелектростанціях у Німеччині, повторивши заяви іншого представника галузі EnBW, які були зроблені минулого тижня.

"Нинішня ситуація показує, що нам необхідно приділяти більше уваги водним шляхам як частині критично важливої транспортної інфраструктури", – вважає голова Федерації будівельної промисловості Німеччини Тім-Олівер Мюллер. За його словами, деякі будівельні матеріали важко транспортувати автомобільним або залізничним транспортом через брак потужностей та великі обсяги, і для заміни однієї баржі потрібно до 150 вантажівок.

Директор сільськогосподарського трейдера RWZ Катаріна Штельцер назвала перспективу подальшого зниження рівня Рейну катастрофічною. Вона зазначила, що зазвичай компанія відвантажувала не менше 50 тис. тонн вантажів зі своїх річкових терміналів у містах Вормс та Андернах у липні та серпні. Однак цього року RWZ не відвантажила навіть 10% цього обсягу за аналогічний період і переходить на більш вартісні автомобільні перевезення.