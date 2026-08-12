Фахівці НСАУ готові підтримати громаду Теремків у захисті парку та пошуку професійного рішення

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) та її фахівці готові долучитися до професійного аналізу проєктної документації тепломережі на Теремках й працювати над рішенням, яке дозволить забезпечити мешканців теплом і водночас максимально зберегти парк, корегування проєкту може дозволити скоротити знесення дерев більш ніж в десятеро, повідомили у пресслужбі НСАУ.

Фахівці НСАУ прийняли участь у зустрічі громадськості в Голосіївській районній державній адміністрації, де проєктні рішення прокладання тепломережі через паркову зону на Теремках представила компанія-підрядник – Інжинірингова компанія "Укренерго".

Громада вимагала пояснити, на підставі яких технічних, економічних та екологічних обґрунтувань трасу тепломережі було перенесено з вулиці Теремківської до паркової зони, що стало причиною масштабного вирубування дерев.

До аналізу проєкту долучився Максим Мятко – незалежний експерт, сертифікований інженер, головний інженер проєктів і член Київської міської організації НСАУ.

Фахівець попередньо опрацював альтернативний варіант прокладання тепломережі територією парку. За його розрахунками, за умови коригування проєктних рішень кількість дерев, які необхідно видалити, можна було б скоротити приблизно до 11, уникнувши масштабної вирубки (наразі, за даними КМДА, знищено більш ніж 200 дерев).

Під час презентації Мятко також висловив низку суттєвих зауважень до представленого проєкту. Зокрема, вони стосувалися глибини прокладання тепломережі на рівні ґрунтових вод, що може створювати ризики для її подальшої експлуатації, а також надмірно широкої робочої зони та організації руху будівельної техніки. На думку експерта, ощадливіший і професійно опрацьований спосіб виконання робіт дозволив би значно зменшити шкоду для парку.

Громада та фахівці НСАУ наголошують: забезпечення мешканців теплом і збереження зелених зон не повинні протиставлятися одне одному. Обидва завдання можна і необхідно вирішити завдяки якісному проєктуванню, відкритому професійному діалогу та відповідальному виконанню робіт.

За результатами обговорення сформульовано такі вимоги та пропозиції: переглянути проєктні рішення та скоротити кількість дерев, запланованих до вирубування, розглянути запропонований фахівцями альтернативний варіант; забезпечити відкритість проєктної документації та оприлюднити екологічні обґрунтування, дендрологічні матеріали, схеми прокладання інженерних мереж, перелік дерев, які підлягають видаленню, а також план компенсаційного озеленення.

Також серед пропозицій – прогресивний принцип компенсації за вирубані дерева з урахуванням їхнього віку та екологічної цінності. Зокрема, видалення одного 100-річного дерева має компенсуватися висадженням щонайменше десяти 10-річних дерев.

В НСАУ наголосили про необхідність залучення профільних фахівців – архітекторів, інженерів, урбаністів і ландшафтних архітекторів – до розроблення та оцінювання суспільно значущих проєктів, які впливають на зелені зони міста, таким чином відновити містобудівні ради для фахового обговорення проектів до їх реалізації.