Випускники 2027 року зможуть складати НМТ повторно – Зеленський

Уряд працює над зміною правил складання НМТ в наступному, 2027 році, заявив президент України Володимир Зеленський на Українському молодіжному форумі 2026 – відеофрагменти виступу президента оприлюднив канал "Ми Україна".

"Зараз формат НМТ на жаль такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити Ми вже говорили про це з прем'єр-міністром і з міністром освіти, і з командою Офісу президента. Треба на наступний рік передбачити інші, з більшою повагою, скажімо так, умови здачі НМТ", – заявив президент.

В першу чергу, зазначив він, тест мають складати в підготовлених для цього укриттях. Також розглядаються терміни здачі НМТ і можливість складати його вдруге.

"Так, щоб діти здавали НМТ в підготовлених технічно укриттях. І щоб це все не залежало від того, коли у росіян злітає МІГ чи коли є інші безпекові виклики. І треба вирішити всі організаційні проблеми – треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно. І треба подумати про сроки, щоб у дітей була можливість стати НМТ якомога без стресу, та з можливістю стати вдруге", – пояснив президент.

Зеленський також анонсував підвищення виплат студентам.

За його словами, з 1 вересня мінімальна академічна стипендія має зрости до 4 тис. грн, для окремих спеціальностей – до 5,8 тис. грн, а президентська – до 20 тис. грн.

Зеленський також додав, що це лише перші рішення, а зараз влада готує більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді.