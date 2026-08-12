СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила три військові кораблі та низку об'єктів у порту "Новоросійськ"

Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони уразила у порту "Новоросійськ" два носія "Калібрів" – фрегати "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров", а також патрульний корабель "Василий Быков", повідомляє СБУ.

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони провела масштабну спецоперацію на території військово-морської бази "Новоросійськ", а також на об'єктах портової та нафтової інфраструктури у Краснодарському краї рф", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

В СБУ інформують: "У результаті атаки підтверджено ураження двох носіїв "Калібрів" – фрегатів "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров", а також патрульного корабля "Василий Быков".

Крім того, згідно з повідомленням, уражено: РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300; мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту "Новоросійськ"; портал тунелю нафтобази "Грушова" – терміналу "Шесхаріс"; інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

"Українські безпілотники, реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та ударні системи з наших морських платформ влучно відпрацювали по визначених цілях", – наголошують у відомстві.

За даними СБУ, військово-морська база "Новоросійськ" є одним із ключових об'єктів Чорноморського флоту РФ та його головним форпостом у Чорному морі. Ворог перемістив сюди значну частину своїх кораблів після успішних спецоперацій Сил оборони, коли втратив можливість безпечно базуватися в тимчасово окупованому Криму.

"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України", – резюмується в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протиповітряної оборони в районі міста.

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", – написав Зеленський в Телеграм.