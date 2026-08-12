Окупанти стратили щонайменше 345 українських військових, в полоні загинули ще 375 – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 375 українських військовополонених та цивільних заручників загинули в російському полоні.

"У нас є окремий список, станом на сьогодні в ньому 375 померлих. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані… як затримані РФ, в тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародного комітету Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті. Тобто РФ передала нам тіла закатованих 375 громадян України, які були верифіковані в російському полоні", – сказав Лубінець на пресконференції "Протидія російській дезінформації. Викриття російських ІПСО щодо полонених, обмінів та зниклих безвісти" в Києві в середу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", омбудсмен додав, що в серпні 2025 року серед репатрійованих тіл були останки п'ятьох тяжкохворих українських захисників зі Стамбульського списку. "Саме тому ми наполягаємо, що пріоритет №1 для повернення – це тяжкопоранені і тяжкохворі громадяни України. Замість того, щоб виконати Женевські конвенції і міжнародне гуманітарне право і терміново повернути, росіяни цього не зробили і продовжують не робити", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що в Оленівці були вбиті українські військовополонені, які мали офіційний статус військовополонених та були верифіковані МКЧХ. Тоді, в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, загинули щонайменше 53 українські військовополонені, ще близько 130 дістали поранення. "В Оленівці були публічно страчені верифіковані українські військовополонені. Кожен з ний пройшов верифікацію МКЧХ, вони юридично отримали статус військовополонених. І замість того, щоб їх повернути, Росія цинічно організувала цей терористичний акт, публічну страту", – сказав омбудсмен.

Крім того, Лубінець розповів про щонайменше 345 відомих випадків вбивств і страт окупантами українських військових, які здались в полон.

"З початку повномасштабного вторгнення тільки зафіксовані факти вбивств і страт щонайменше 345 українських військових, які за зафіксованими відео зробили все, щоб здатись в полон. Це означає, що вони поклали зброю, вийшли з піднятими руками, лягали на землю, показали, що вони не продовжують бойові дії. Їх російські солдати оглянули, переконались, що жодної зброї немає, зняли устаткування, у кого ще залишаються бронежилети… Після цього їх змушують лягти на землю і впритул розстрілюють українських військових", – сказав він.

Омбудсмен зазначив, що юридично трактує це як страту українських військовополонених. "Згідно Женевської конвенції, коли військовий виконав всі ці дії, він автоматично набуває статусу військовополоненого", – пояснив Лубінець.