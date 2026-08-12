За 7 міс. через укуси змій в Україні по допомогу звернулося 30 людей

За січень-липень 2026р через укуси змій в Україні по допомогу звернулося 30 людей.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) на своєму сайті, в тому числі, серед постраждалих чотири дитини.

Зокрема, в Житомирській області було зареєстровано 10 випадків, в Івано-Франківській дев'ять, в Львівській – п'ять, в Чернівецькій чотири, в Закарпатській та Рівненській по одному випадку.

ЦГЗ уточнює, що дані з Луганської області та АР Крим відсутні.

ЦГЗ наголошує, шо в Україні немає смертельно отруйних змій, в той же час, є три види отруйних змій (гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського), через укуси яких люди зазвичай звертаються по допомогу.

"Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини. Змії ніколи не нападають першими, якщо змію потривожити, вона буде змушена захищатися. Побачивши змію – не робіть різких рухів. Не намагайтеся наблизитися чи відігнати її, і тим паче не вбивайте тварину. Спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе", – зазначає ЦГЗ,