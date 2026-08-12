Влада Угорщини побудує донний поріг для підвищення рівня Дунаю біля АЕС "Пакш"

Влада Угорщини побудує донний поріг у руслі Дунаю, щоб підвищити рівень води в річці та забезпечити роботу єдиної в країні АЕС "Пакш", повідомляє в середу Associated Press (AP) із посиланням на прем'єра Угорщини Петера Мадьяра.

"У четвер на ділянці Дунаю вище за течією від станції розпочнеться будівництво донного порогу – невисокої бетонної або кам'яної споруди, вбудованої в русло річки, яка сповільнить течію та підніме рівень води", – наводить AP слова Мадьяра.

Зазначається, що ці заходи дозволять підняти рівень води в річці приблизно на один метр.

Прем'єр Угорщини додав, що до АЕС доставлять дві 80-метрові баржі, які за необхідності затоплять, щоб підняти рівень води ще на 20 сантиметрів. Рішення про їх затоплення буде ухвалено в п'ятницю.

Раніше в роботі АЕС "Пакш" стався збій, причиною якого стала аномальна спека, що обрушилася на Європу влітку. Екстремально високі температури призвели до рекордного пониження рівня води в Дунаї, що створило загрозу для роботи станцій, які використовують воду річки для охолодження реакторів. Наразі АЕС "Пакш", яка забезпечує близько третини електроенергії Угорщини, працює лише на 10% потужності.

Аналогічна ситуація склалася й у сусідній Румунії: минулого тижня військові підірвали скельну породу на Дунаї, щоб забезпечити приплив води для охолодження Чернаводської АЕС, де через обміління було зупинено один із двох реакторів.

У Єврокомісії заявляли, що уважно стежать за ситуацією з електропостачанням у придунайських країнах, однак поки що не спостерігають критичного рівня загрози.