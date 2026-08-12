РФ хоче показати світові картинку, нібито російський полон це санаторій – омбудсмен спростував російську дезінформацію

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що РФ розгорнула чергову інформаційну кампанію з дискредитації України, опублікувавши фейкові списки військовополонених, яких нібито Україна відмовляється забирати.

"Вчергове я публічно спростовую всі тези РФ, заявляючи, що як людина, яка в тому числі зі своїми колегами бере участь в перемовинах з російською стороною щодо повернення українських військовополонених, ми ніколи не відмовлялись від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини. Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати РФ", – сказав Лубінець на пресконференції "Протидія російській дезінформації. Викриття російських ІПСО щодо полонених, обмінів та зниклих безвісти" в Києві в середу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", омбудсмен розповів, що росіяни публікують списки і після того, як українська сторона надсилає їм одразу запит, що готові вже завтра приїхати і забрати бранців, "росіяни починають довготривалу процедуру якихось погоджень, самі затягують цей процес і паралельно вони постійно будуть звинувачувати Україну, українські органи влади, що нібито ми відмовились від своїх громадян".

У той же час він зазначив що РФ "хоче показати світові картинку, нібито російський полон – це ледь не санаторій, в якому відпочивають, лікуються, відновлюються українські військовополонені і цивільні заручники". Лубінець наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ представники Міжнародного комітету Червоного хреста не були допущені до жодного місця утримання українських бранців. "Ми коли повертаємо наших хлопців з полону, одне з питань, яке я завжди задаю: чи ви бачили представників МКЧХ, коли знаходились в російському полоні? За 4 роки я жодного разу не отримав позитивної відповіді", – сказав омбудсмен.

За його словами, ворог хоче, щоб світ "повірив в декорації" і стверджує, що Україна до російських полонених ставиться погано, посилаючись на моменти їх захоплення в полон, але ніколи не на власне умови їх утримання.

"Весь світ бачить навіть фотографії, в якому стані повертаються українські військовополонені – виснажені, втрачені десятки кілограм – і в якому стані повертаються російські військовополонені. Багато хто з них навіть набрав зайві кілограми, перебуваючи в українському полоні. Але російська пропаганда показує виключно момент потрапляння в український полон, що нібито весь цей час вони проходили те ж саме", – сказав Лубінець.