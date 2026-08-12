Катувань зазнають 95% українських полонених – обмудсмен

Абсолютна більшість українських військовополонених зазнають катувань у місцях позбавлення волі, зафіксовано 695 форм застосованих проти них тортур повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"95% українських військовополонених зазнавали системних катувань в російських в'язницях… Серед задокументованих випадків – побиття, застосування електричного струму, сексуальне насильство, психологічне насильство, напади собак, імітація страт", – сказав Лубінець на пресконференції "Протидія російській дезінформації. Викриття російських ІПСО щодо полонених, обмінів та зниклих безвісти" в Києві в середу, додавши, що ці дії здійснюються щодо громадян України працівниками пенітенціарної системи.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за словами омбудсмена, верифіковано 186 місць утримання українських військовополонених та цивільних заручників на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"Не Україна катує громадян України і позбавляє необхідної медичної допомоги – це робить РФ. До Українських військовополонених застосовуються фактично всі методи катування, викладені у Стамбульському протоколі. Фактична класифікація охоплює 21 поширений метод застосування тортур. Всі методи, прописані в протоколі, нами були верифіковані як методи, які системно застосовуються до відношенню до українських військовополонених та цивільних заручників", – розповів він.

Також Лубінець повідомив, що понад 2,4 тис українців піддаються кримінальному переслідуванню державою-агресором. "Станом на травень 2026 року верифіковано щонайменше 2442 особи, громадян України, це військовополонені та цивільні заручники, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, з яких 1717 особам винесено вирок", – сказав він.