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СБС ЗСУ: кількість уражень ворожих цілей порівняно з червнем зросла на 13%

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СБС ЗСУ: кількість уражень ворожих цілей порівняно з червнем зросла на 13%

Сили безпілотних систем Збройних сил України у липні збільшили кількість уражень ворожих цілей у порівнянні з попереднім місяцем на 13% – до 226 тисяч на тлі того, що одночасно кількість виконаних завдань зросла лише на 3%, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України послідовно нарощують застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань. Упродовж липня 2026 року підрозділи безпілотних систем виконали 449 тисяч завдань, що на 3% більше, ніж у червні. За їх результатами уражено 226 тисяч цілей противника – приріст становить 13%", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що активно розширюється застосування наземних роботизованих комплексів. У липні вони виконали понад 23,7 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше.

Зазначено, що зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань FPV, продемонструвавши ще 6% приросту порівняно з червнем. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України.

"Сили оборони України розвивають напрямок безпілотних систем насамперед для збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Чим більше завдань можна виконувати дистанційно, тим менше людей піддаються ризику безпосереднього контакту з противником. Продовжуємо розвивати ці напрямки, впроваджувати нові технологічні рішення та масштабувати вже наявні спроможності. Бачимо результат і будемо нарощувати його далі: більше завдань, більше уражених цілей і менше ризиків для наших людей", – йдеться у повідомленні Генштабу.

#генштаб_зсу #сбс #ураження
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