Кожен 10-й заклад освіти в Києві відновлюють після ворожих обстрілів – КМДА

У Києві триває відновлення на 107 об’єктах освіти, пошкоджених внаслідок російських атак, з них в п’яти відновлення не буде завершено до початку навчального року, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Від початку повномасштабної війни і до сьогодні в Києві внаслідок російської агресії пошкоджено 314 закладів освіти. Лише цього року уражень зазнали 107 закладів. Наразі ремонтні роботи тривають у 47 школах і 41 садочку", – розповів він.

Він зазначив, що станом на 13 серпня у п’яти школах до початку навчального року не встигнуть повністю завершити всі відновлювальні роботи. Це три школи у Шевченківському районі №№ 101, 73 та 199, а також ліцей № 160 і спеціальна школа № 10 – у Дарницькому.

"Ми розуміємо, що батьків цікавить, чи зможуть діти 1 вересня повернутися до навчання. Навчальний рік у всіх школах Києва розпочнеться. Але через масштаб пошкоджень не всі будівлі фізично встигаємо повністю відновити до цієї дати. Наприклад, якщо внаслідок обстрілу у школі вибито 90% вікон, їх заміна – це не питання кількох днів. Потрібно пройти відповідні процедури, провести закупівлі. А сьогодні і виробники, і підрядники працюють в умовах обмежених ресурсів, тому виконання таких робіт потребує додаткового часу", – пояснив Мондриївський.

Він наголосив, що ситуація лишається мінливою, адже Київ продовжує перебувати під постійною загрозою російських обстрілів, а це означає ризик можливих нових пошкоджень, зокрема й закладів освіти. Тому в місті постійно оцінюють ситуацію і, за необхідності, коригуватимуть формат навчання в окремих школах.

"Наше завдання – дати можливість кожній дитині розпочати навчальний рік у безпечних умовах. Там, де будівлі ще відновлюють, освітній процес організують в очно-дистанційному форматі. Паралельно роботи триватимуть до повного відновлення закладів", – зазначив він.

Він додав, що формат роботи кожного закладу визначатимуть із урахуванням безпекової ситуації та фактичного стану будівлі на 1 вересня.

Джерело: