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Лише чверть керівного складу БЕБ пройшла атестацію – директор Бюро

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Лише чверть керівного складу БЕБ пройшла атестацію – директор Бюро
Фото: https://esbu.gov.ua/

Перший етап атестацій керівного складу Бюро економічної безпеки (БЕБ) України пройшли 12 учасників, усі – з центрального апарату, тоді як на початку в процесі брали участь 50 керівників та заступників департаментів, повідомив очільник відомства Олександр Цивінський.

"Завершився І етап атестації керівників. 12 осіб успішно пройшли атестацію. Це перезавантаження 74% керівного складу. Зараз триває ІІ етап. Із 915 працівників прохідний бал набрали 887. Далі – співбесіди з комісіями. Паралельно готуємо четверту хвилю: понад 60 нових працівників", – написав директор Бюро в телеграм-каналі в середу.

Згідно з даними, оприлюдними Цивінським, в рамках першого етапу серед керівників у атестації взяли участь 40 осіб з центрального апарату та 10 з територіального управління (ТУ). Під час проходження атестації 28 осіб звільнилися (21 з центрального апарату та сім з ТУ), 22 розпочали атестацію, дев’ять учасників не пройшли далі.

Щодо другого етапу, то серед персоналу відомства тестування розпочали 915 осіб, з них 28 осіб не прийшли (3,1%), а 887 очікують на співбесіди в серпні. Ще 60 кандидатів очікують на початок тестування.

"Кожен наступний етап змінює інституцію зсередини. Так і будуємо оновлену команду БЕБ", – додав Цивінський.

Як повідомлялося, 30 січня 2026 року Цивінський повідомив про початок процесу одноразової атестації працівників відомства та підписав відповідний наказ. Атестація охопила 1145 працівників установи із 1187, які підлягають оцінюванню, або 96,4% від загальної чисельності. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців від дати призначення директора БЕБ.

Крім того, накрикінці квітня БЕБ оголосило конкурс на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів.

#беб #атестація #цивінський
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