ДБР: затримано начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині за збір "данини" з підлеглих

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва МВС затримали начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють в організації систематичних поборів із підлеглих, повідомляє ДБР.

"За даними слідства, понад 100 поліцейських щомісяця передавали керівництву від 3 до 8 тис. грн, а загальна сума "данини" перевищувала 300 тис. грн на місяць", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, 8 серпня 2026 року начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон України.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

"За оперативною інформацією, схема діяла близько року. Керівники підрозділу вимагали від підлеглих частину їхнього грошового забезпечення та премій", – зазначають у відомстві.